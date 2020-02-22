«Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 08:47

Андрій Пятов заявив, клуб «Шахтар» готовий надати свій літак для евакуації дівчини з собачкою та інших українців, які залишилися у китайському місті Ухань.

Новину передає «Преса України».

Капітан футбольного клубу «Шахтар» Андрій Пятов зробив важливу заяву. За його словами, клуб може надати свій літак для евакуації українців, які залишились в Ухані. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті «Шахтаря».

Крім того, Пятов зазначив, що клуб готовий підтримати українців, яких поселили у Нових Санжарах, грошима, вирученими від продажу квитків з матчу з «Бенфікою». Не забув капітан й про історію дівчини з собачкою, Анастасії Зінченко.

«Вирішальний гол забив Вітя Коваленко - він же з Херсона, як і ця дівчина - Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю й інших українців з Китаю», - підсумував Пятов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців вести себе гідно у відношенні евакуйованих з Китаю побратимів.