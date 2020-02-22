«Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані 08:47
В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино 07:34
Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою 22:10
The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців 21:37
Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю 20:28
Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар 12:11
Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар 11:36
Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін 10:51
У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков 09:40
Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій 09:09
Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома 15:12
Милованов представив стратегію розвитку українського села 14:37
Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей 14:05
Андрій Пятов заявив, клуб «Шахтар» готовий надати свій літак для евакуації дівчини з собачкою та інших українців, які залишилися у китайському місті Ухань.
Новину передає «Преса України».
Капітан футбольного клубу «Шахтар» Андрій Пятов зробив важливу заяву. За його словами, клуб може надати свій літак для евакуації українців, які залишились в Ухані. Відповідне повідомлення з'явилось на сайті «Шахтаря».
Крім того, Пятов зазначив, що клуб готовий підтримати українців, яких поселили у Нових Санжарах, грошима, вирученими від продажу квитків з матчу з «Бенфікою». Не забув капітан й про історію дівчини з собачкою, Анастасії Зінченко.
«Вирішальний гол забив Вітя Коваленко - він же з Херсона, як і ця дівчина - Настя Зінченко. Після поєдинку вдалося поспілкуватися з Рінатом Ахметовим. Обговорили гру, і президент виступив з ініціативою відправити клубний літак, щоб забрати Настю й інших українців з Китаю», - підсумував Пятов.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців вести себе гідно у відношенні евакуйованих з Китаю побратимів.
08:47: «Шахтар» запропонував літак для евакуації українців, які залишилися в Ухані
07:34: В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино
22:10: Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою
21:37: The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців
20:28: Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.