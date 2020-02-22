Українська виборча застава найбільша в світі

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 08:04

Як виявилось, стати мером Лондона дешевші, ніж мером Києва. Про те, що до влади в Україні приходять люди з конкретних кіл, нагадав Анатолій Ульянов.

Новину передає «Преса України».

Український блогер Анатолій Ульянов звернув увагу на те, що у 2015 році ціна виборчої застави для участі у виборах на посаду мера Києва становила $4250. Тепер ціна виросла і становить $168,000. Тим часом застава для участі у виборах президента країни становить близько $125,000. Такі дані навела Євгенія Стаднік, юрист в сфері виборчого права.

«І все це в країні, де середня зарплата - $300 в місяць. …Українські законодавці послідовно захищають від участі в політиці всіх, крім представників правлячого класу», - зауважив він.

Ульянов додав, що у Японії та Польщі немає грошової застави для участі у виборах, а кандидати в мери Лондона платять $13,000.

«Тобто, стати мером Лондона в 12 разів дешевше, ніж стати мером Києва. Клас? Ні, друзі, це ще не клас. Чи готові? Українська виборча заставу є найбільшою в світі. У СВІТІ, КАРЛ! Ось де Атлант розправив плечі) Чи варто дивуватися, що до влади в Україні з разу в раз приходять багатії з верхів, і ніколи не людина з тієї реальності, в якій живе більшість українців?» - додав Ульянов.

За його словами, залишається незрозумілим, чому відносно України використовується слово «демократія», якщо куди влучнішими є слова «олігархія» та «клептократія».