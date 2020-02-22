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Відповідне розпорядження поступило від НКРЗІ, яка посилається на рішення Шевченківського районного суду.
Новину передає «Преса України».
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) зобов'язала операторів зв'язку вдатися до блокування 32 веб-адрес. Абсолютно усі оператори повинні відреагувати на список букмекерських сайтів і онлайн-казино.
Як відомо, відповідне рішення було прийнято на підставі визначення слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва.
Як повідомлялось раніше, в Україні закрили усі фізичні казино. Раніше стало відомо, що гральним бізнесом в країні керує міністр МВС Арсен Аваков.
07:34: В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино
22:10: Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою
21:37: The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців
20:28: Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю
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