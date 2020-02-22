Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально

В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 07:34
Версія для друку
В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино

Відповідне розпорядження поступило від НКРЗІ, яка посилається на рішення Шевченківського районного суду.

Новину передає «Преса України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) зобов'язала операторів зв'язку вдатися до блокування 32 веб-адрес. Абсолютно усі оператори повинні відреагувати на список букмекерських сайтів і онлайн-казино. 

Як відомо, відповідне рішення було прийнято на підставі визначення слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва.

Як повідомлялось раніше, в Україні закрили усі фізичні казино. Раніше стало відомо, що гральним бізнесом в країні керує міністр МВС Арсен Аваков.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції