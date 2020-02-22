В Україні заблокують 32 сайти букмекерських контор та онлайн казино

Аня Мартинюк 22 лютого 2020, 07:34

Відповідне розпорядження поступило від НКРЗІ, яка посилається на рішення Шевченківського районного суду.

Новину передає «Преса України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) зобов'язала операторів зв'язку вдатися до блокування 32 веб-адрес. Абсолютно усі оператори повинні відреагувати на список букмекерських сайтів і онлайн-казино.

Як відомо, відповідне рішення було прийнято на підставі визначення слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва.

Як повідомлялось раніше, в Україні закрили усі фізичні казино. Раніше стало відомо, що гральним бізнесом в країні керує міністр МВС Арсен Аваков.