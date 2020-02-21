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У Росії підготували законопроект, який дозволить громадянам чотирьох країн отримати громадянство за спрощеною процедурою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив про намір уряду послабити для жителів 4 країн процедуру отримання російського громадянства.
Відповідний законопроект уже написаний й в ньому вказані країни Україна, Білорусь, Молдова та Казахстан.
«У цьому законопроекті не буде вимагатися п'ятирічного терміну перебування для того, щоб отримати громадянство Росії», - розповів Калашников.
Ще один момент, громадянам вищезгаданих країн не доведеться доводити матеріальне становище.
22:10: Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою
21:37: The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців
20:28: Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
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