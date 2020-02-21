Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 22:10

У Росії підготували законопроект, який дозволить громадянам чотирьох країн отримати громадянство за спрощеною процедурою.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников заявив про намір уряду послабити для жителів 4 країн процедуру отримання російського громадянства.

Відповідний законопроект уже написаний й в ньому вказані країни Україна, Білорусь, Молдова та Казахстан.

«У цьому законопроекті не буде вимагатися п'ятирічного терміну перебування для того, щоб отримати громадянство Росії», - розповів Калашников.

Ще один момент, громадянам вищезгаданих країн не доведеться доводити матеріальне становище.