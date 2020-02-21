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Американські ЗМІ звернули увагу на протести в Україні на тлі евакуації людей з Китаю. Видання також нагадало, які ще слабкі сторони має Україна.
Новину передає «Преса України».
«Сутички, насмішки та палаючі шини зустріли в Україні евакуйованих на тлі коронавірусу» - з таким заголовком впливове видання The New York Times почало історію висвітлення подій в Україні.
«Мешканці центрального українського міста зіткнулися з поліцією, спалили шини та кинули снаряди у конвой автобусів, що перевозили евакуйованих людей з провінції Хубей, Китай, під карантин у санаторій. Деякі протестуючі та поліція лежали пораненими на землі після сутичок. Щонайменше двом автобусам розбили вікна, поки всередині знаходились евакуйовані», - відзначають журналісти.
В статті також наголошується, що жодного випадку коронавірусу в країні виявлено не було, а президент Володимир Зеленський закликав громадян до спокою.
«В Україні слабка система охорони здоров’я, корупція та недовіра до влади, яка останнім часом також стикається з епідемією кору на тлі небажання деяких робити щеплення себе та своїх дітей», - відзначило американське видання.
22:10: Росія роздаватиме українцям громадянство за спрощеною процедурою
21:37: The New York Times висвітлив протести проти евакуації українців
20:28: Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
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