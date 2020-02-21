Бужанський роз'яснив, чому не вшанував Небесну Сотню

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 21:12

Максим Бужанський детально пояснив, чому не підвівся під час вшанування пам'яті Небесної Сотні у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський пояснив, чому він не встав під час хвилини мовчання за Небесну Сотню. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив наступне.

«18 лютого, віце спікер Стефанчук оголосив хвилину мовчання по ВСІМ загиблим на Майдані. І, звичайно ж, я встав, і вшанував їх пам'ять. 20 лютого, спікер парламенту Разумков оголосив хвилину мовчання по ВСІМ, загиблим на Майдані. Ми всі встали і вшанували їх пам'ять. А 19 лютого, віце спікер Олена Кондратюк оголосила хвилину мовчання по, цитую, «Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності». Я вважаю, що це пряме продовження порошенківської порядку денного. Спекуляція одними загиблими, зневага до загибелі інших», - зазначив нардеп.

Він уточнив, що інших – це 13 міліціонерів, які загинули під час революції.

«Я був проти такого підходу при Порошенко, я проти нього і зараз. І брати в цьому участі не буду. Мені не потрібно нав'язувати визначення того, чим був Майдан, хто був героєм, а хто ні, і кого потрібно вшанувати, а кого в якійсь іншій раз. Я на виборах голосував за те, щоб цей виборчий підхід залишився в минулому», - додав він.

Депутат також зауважив, що півкраїни думає так як він. Інтернет-спільнота в результаті назвала Бужанського гідною людиною.