Зеленський записав нове відеозвернення на тлі інциденту з повернення українців з Уханю

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 20:28

Володимир Зеленський нагадав про поведінку деяких українців, які забули про честь та гідність під час евакуації побратимів з Китаю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський представи нове відео звернення до українців. Тема – повернення українців з Китаю на батьківщину на тлі коронавірусу. Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у соцмережі.

«Історія з коронавірусом та поверенням наших громадян – це черговий іспит для нашого суспільства. В першу чергу я хочу привітати наших громадян, які повернулися на батьківщину. Ми раді, що ви вдома», - зазначив він.

Зеленський окремо подякував екіпажу літака, який здійснював евакуацію, а також журналістам, які супроводжували групу, представникам міністерств та усім іншим, хто докладав зусилля для повернення українців додому.

«Я хочу, щоб всі зрозуміли, ми змінюємо ставлення держави до громадянина. Кожен українець повинен чітко знати: моя держава мене не залишить і не важливо, хто я – полонений моряк, політичний в'язень, активіст, що потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина в епіцентрі нового вірусу», - йшлось у його зверненні.

Зеленський нагадав про людей, які повели себе некрасиво у відношенні молодих українців, яких евакуювали з Уханю. Президент особливо наголосив, що організатори протестів понесуть відповідальність.