В Україні різко погіршиться погода – синоптик

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 12:56

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 22, 23 та 24 лютого. За її прогнозом, синоптична картина різко погіршиться.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила про погодні зміни з наступного тижня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що 24 лютого в Україну переміститься активний циклон. В результаті в країні пройдуть сильні опади. Також можна очікувати на штормовий вітер.

Тим часом поточний тиждень завершиться комбінованою погодою. У суботу, 22 лютого, без істотних опадів, у неділю, 23 лютого, дощ, мокрий сніг, поривчатий вітер.

«Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси», - уточнила вона.