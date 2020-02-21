В Україні різко погіршиться погода – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 22, 23 та 24 лютого. За її прогнозом, синоптична картина різко погіршиться.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила про погодні зміни з наступного тижня. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що 24 лютого в Україну переміститься активний циклон. В результаті в країні пройдуть сильні опади. Також можна очікувати на штормовий вітер.
Тим часом поточний тиждень завершиться комбінованою погодою. У суботу, 22 лютого, без істотних опадів, у неділю, 23 лютого, дощ, мокрий сніг, поривчатий вітер.
«Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дня очікується +3+7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5+9 градусів, на Сході буде свіжіше, +1+4 градуси», - уточнила вона.
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
09:40: У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков
09:09: Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій
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