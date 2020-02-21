Відомі моделі показали нове вбрання від Moschino

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 12:34

У Мілані проходить тиждень моди. Новинки в сезоні осінь/зима 2020-2021 показав модний дім Moschino.

Новину передає «Преса України».

Супермоделі Джіджі Хадід, Белла Хадід, Кая Гербер, Ірина Шейк та інші зіркові моделі представили нову колекцію модного вбрання на Міланському тижні моди Moschino.

Цього сезону моделі показали, як може виглядати успішна жінка в сезоні осінь/зима 2020-2021. Вони приміряли гігантські перуки, які колись носила Марія Антуанетта, а також показали стрункі ніжки у взутті на високих підборах та пишними й водночас короткими сукнями з барвистими принтами.

«Поки Джіджі проходила у тривимірному наряді із троянд, її сестра Белла та подруга Кая вийшли на подіум в привабливих корсетних сукнях, доповнених структурованими косичками», - відзначили модні критики.

«Дівчата з 18 століття на наш лад однозначно не один раз з’являться в таких нарядах, якщо не в повсякденному житті, то на сторінках модних глянців точно», - додали експерти з моди.