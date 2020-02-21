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На тлі заяв депутата ПЄС Олега Синютки про помсту українцям за патріотизм, журналісти нагадали, за кого голосували на виборах жителі Нових Санжар, де розмістили евакуйованих з Китаю.
Новину передає «Преса України».
Українське видання «Країна» вирішило дізнатись, за кого голосували на виборах жителі Нових Санжар на тлі протестів проти поселення тут евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Так, селище Нові Санжари відносяться до 149 територіального виборчого округу Полтавської області.
Як виявилось, за Володимира Зеленського тут проголосували 35% виборців, за Юлію Тимошенко - 19,57%, на третьому та четвертому місці Олег Ляшко та Петро Порошенко – 10,17% та 9,93% відповідно.
Нагадаємо, раніше депутат ПЄС Олег Синютка заявляв, що евакуйованих хочуть поселити у Львівській області. Такий хід подій він називав помстою влади «за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборчих кампаній».
«Перебуваючи при здоровому розумі, розділити цю думку депутата Петра Порошенка не можна. Однак, відштовхуючись від цієї логіки міркування, "Країна" вирішила з'ясувати, за кого на виборах голосували жителі Нових Санжар», - зазначили журналісти.
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
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