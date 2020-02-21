Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 11:36

Дональд Трамп розкритикував Американську академію за вручення головного Оскара фільму з Південної Кореї. За його словами, США мають проблеми з цією країною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп розкритикував цьогорічну церемонію нагородження престижної премії Оскар. Виступаючи у Колорадо на мітингу Трамп зазначив, що у США та Південної Кореї є проблеми з торгівлею. На його думку, давати статуетку південнокорейським творцям фільму «Паразити» не варто було.

Трамп додав, що фільм треба було нагородити лише в категорії «краще іноземне кіно».

«Яка жахлива Американська академія в цьому році. Ви дивилися? - І переможцем стає ... кіно з Південної Кореї! Якого біса там відбувається? У нас достатньо проблем з Південною Кореєю в торгівлі, і тут вони дають їм приз за найкраще кіно року. Це нормально?» - обурився Трамп.

Нагадаємо, стрічка «Паразити» режисера Пон Чжун Хо стала першою в історії Оскара, як стрічка, яка отримала головну нагороду – кращий фільм. Крім того, фільм переміг у номінаціях «Кращий міжнародний художній фільм», «Найкращий оригінальний сценарій» і «Краща режисерська робота».