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Дональд Трамп розкритикував Американську академію за вручення головного Оскара фільму з Південної Кореї. За його словами, США мають проблеми з цією країною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп розкритикував цьогорічну церемонію нагородження престижної премії Оскар. Виступаючи у Колорадо на мітингу Трамп зазначив, що у США та Південної Кореї є проблеми з торгівлею. На його думку, давати статуетку південнокорейським творцям фільму «Паразити» не варто було.
Трамп додав, що фільм треба було нагородити лише в категорії «краще іноземне кіно».
«Яка жахлива Американська академія в цьому році. Ви дивилися? - І переможцем стає ... кіно з Південної Кореї! Якого біса там відбувається? У нас достатньо проблем з Південною Кореєю в торгівлі, і тут вони дають їм приз за найкраще кіно року. Це нормально?» - обурився Трамп.
Нагадаємо, стрічка «Паразити» режисера Пон Чжун Хо стала першою в історії Оскара, як стрічка, яка отримала головну нагороду – кращий фільм. Крім того, фільм переміг у номінаціях «Кращий міжнародний художній фільм», «Найкращий оригінальний сценарій» і «Краща режисерська робота».
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
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