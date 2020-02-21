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Володимир Путін заявив, що у не дружніх відносинах України та Росії зацікавлені інші країни. За його словами, ці країни роблять все аби «розтягнути» дві сусідні держави.
Новину передає «Преса України».
Президент РФ Володимир Путін дав інтерв’ю журналістам ТАСС. Воно має назву «20 запитань Володимиру Путіну». Так, лідер Кремля відповів на запитання про відносини з сусідньою Україною. За його словами, співпраця Києва та Москви є невигідною для ряду країн. Тим не менше, яким саме країнам такий хід подій невигідний, Путін не уточнив.
Путін особливо наголосив, що все робиться для того, щоб «розтягувати» країни, адже ніхто не хоче мати глобального конкурента.
«Тому що будь-яке об'єднання Росії і України ... - це створення конкурентів», - пояснив Путін.
12:11: Журналісти нагадали, за кого голосували жителі Нових Санжар
11:36: Трамп пояснив, чому Південна Корея не повинна була отримати Оскар
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
09:40: У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков
09:09: Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій
15:12: Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
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