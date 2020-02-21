Кошовий пожартував про комунальні платіжки

Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін 10:51
У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков 09:40
Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій 09:09
Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома 15:12
Милованов представив стратегію розвитку українського села 14:37
Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей 14:05
Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати 13:01
Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю 11:40
З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук 11:13
Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі 09:47
У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців 09:14
Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів 08:40
Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя 08:11
Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині 07:36
Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст 14:59
Євген Кошовий вирішив нагадати про інцидент з депутатом «Слуги народу», який порадив пенсіонерці продати елітного пса, щоб заплатити за комунальні послуги.
Новину передає «Преса України».
Актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий поділився зі своїми прихильниками історією в Інстаграм. Так, він показав невеликого песика та додав, що отримав платіжки за комунальні послуги. Таким чином актор нагадав про ситуацію з депутатом Євгеном Брагаром, який в ефірі порадив бабусі продати елітного пса, щоб розплатитись за комунальні послуги.
Як повідомлялось раніше, Євген Кошовий стикнувся з критикою після номеру з хором Верьовки. Як відомо, у студії «Квартал-95» вирішили пожартувати з правої руки Петра Порошенка Валерії Гонтаревої.
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
09:40: У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков
09:09: Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій
15:12: Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
14:05: Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.