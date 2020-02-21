Кошовий пожартував про комунальні платіжки

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 10:09

Євген Кошовий вирішив нагадати про інцидент з депутатом «Слуги народу», який порадив пенсіонерці продати елітного пса, щоб заплатити за комунальні послуги.

Новину передає «Преса України».

Актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий поділився зі своїми прихильниками історією в Інстаграм. Так, він показав невеликого песика та додав, що отримав платіжки за комунальні послуги. Таким чином актор нагадав про ситуацію з депутатом Євгеном Брагаром, який в ефірі порадив бабусі продати елітного пса, щоб розплатитись за комунальні послуги.

Як повідомлялось раніше, Євген Кошовий стикнувся з критикою після номеру з хором Верьовки. Як відомо, у студії «Квартал-95» вирішили пожартувати з правої руки Петра Порошенка Валерії Гонтаревої.