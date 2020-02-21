У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 09:40

Арсен Аваков заявив, що протести проти евакуації у Нові Санжари були організовані не просто так. За його словами, уже є певна інформація про організаторів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що голова МВС Арсен Аваков володіє інформацією про ймовірних організаторів протестів у Нових Санжарах. Як відомо, сюди привезли евакуйованих з Ухані українців та іноземців.

Виступаючи в ефірі телешоу «Право на владу», очільник МВС зазначив, що у відомстві слідкують за інцидентом й уже помічено «вуха і політиків і бізнесу».

Аваков також заявив, що учасники протестів проти розміщення евакуйованих побратимів змінять свою думку й подивляться на ситуацію під іншим кутом.

До слова, під час брифінгу у Нових Санжарах Аваков заявив, що уже встановлено людину, яка жбурнула каміння в автобус з прибулими з Китаю. Всього було затримано 24 протестуючих.