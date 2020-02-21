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Арсен Аваков заявив, що протести проти евакуації у Нові Санжари були організовані не просто так. За його словами, уже є певна інформація про організаторів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 21 лютого, стало відомо, що голова МВС Арсен Аваков володіє інформацією про ймовірних організаторів протестів у Нових Санжарах. Як відомо, сюди привезли евакуйованих з Ухані українців та іноземців.
Виступаючи в ефірі телешоу «Право на владу», очільник МВС зазначив, що у відомстві слідкують за інцидентом й уже помічено «вуха і політиків і бізнесу».
Аваков також заявив, що учасники протестів проти розміщення евакуйованих побратимів змінять свою думку й подивляться на ситуацію під іншим кутом.
До слова, під час брифінгу у Нових Санжарах Аваков заявив, що уже встановлено людину, яка жбурнула каміння в автобус з прибулими з Китаю. Всього було затримано 24 протестуючих.
10:51: Ряд країн зацікавлені в тому, щоб Україна та РФ не дружили – Путін
09:40: У МВС є інформація про організаторів протестів у Нових Санжарах – Аваков
09:09: Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій
15:12: Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
14:05: Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей
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