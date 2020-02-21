Зеленський без піару допоможе українці в Ухані – Шарій

Аня Мартинюк 21 лютого 2020, 09:09

Анатолій Шарій повідомив, що Володимир Зеленський особисто зателефонував українці, яка знаходиться в Ухані разом зі своєю собакою. За словами журналіста, Петро Порошенко в такій ситуації повів би себе інакше.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій повідомив, що президент України Володимир Зеленський особисто зателефонував українці, Анастасії Зінченко, яка залишилась у китайському місті Ухань. Як відомо, її не евакуювали, оскільки дівчина хотіла взяти з собою домашнього улюбленця – пса.

На своєму каналі Шарій представив відео, на якому видно як українка розмовляє з президентом й повідомляє йому, що усі документи на собаку у неї є.

В свою чергу Зеленський зазначив, що ситуація буде вирішена. Тим часом Анатолій Шарій розповів, що зробив би у такому випадку одіозний колишній лідер Петро Порошенко.

«Петро зібрав би велику кількість камер. Скоріше б за все, він переніс би це все на завтра. Завтра зібрались би канали, були б анонси. Це би відбулось, розмова і так далі. Я, звісно, можу сказати великий респект Володимиру Зеленському за те, що він абсолютно не піариться на цьому. А ще круто, що він реагує на інформацію з правильних джерел», - підсумував Шарій, натякаючи на свій канал, де була представлена історія дівчини.