Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 15:12

Олег Ляшко відреагував на паніку у зв’язку з евакуацією людей з Китаю в Україну. За його словами, українцям варто боятися не коронавірусу, а грипу.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ, політик Олег Ляшко заявив, що готовий на два тижні поселити людей, які прибули з Китаю, у себе вдома.

«Якщо вже їх ніхто не приймає. І якщо ці люди не бояться собак», - наголосив Ляшко.

Він також уточнив, що готовий взяти двох-трьох прибулих.

«Уважно вивчив інформацію, тому не розумію паніку - це НЕ ХВОРІ ЛЮДИ, а просто наші брати і сестри українці, які перебували в Ухані під час поширення цієї страшної епідемії. Медичний огляд показав, що захворювання у них немає, просто про всяк випадок треба пройти двохтижневий карантин», - наголосив Ляшко у соцмережі.

Він також нагадав, що в Україні епідемія грипу й за останній тиждень захворіли понад 250 тисяч людей, а з початку епідемсезону померло 38 людей.

«Чомусь усі про це мовчать, натомість є суспільна паніка навколо коронавірусу. Прочитайте про засоби профілактики грипу, бережіть себе і свої родини і не ведіться на масовий психоз!» - підсумував він.