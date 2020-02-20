Ляшко запропонував поселити евакуйованих з Китаю у нього вдома

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Олег Ляшко відреагував на паніку у зв’язку з евакуацією людей з Китаю в Україну. За його словами, українцям варто боятися не коронавірусу, а грипу.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ, політик Олег Ляшко заявив, що готовий на два тижні поселити людей, які прибули з Китаю, у себе вдома.
«Якщо вже їх ніхто не приймає. І якщо ці люди не бояться собак», - наголосив Ляшко.
Він також уточнив, що готовий взяти двох-трьох прибулих.
«Уважно вивчив інформацію, тому не розумію паніку - це НЕ ХВОРІ ЛЮДИ, а просто наші брати і сестри українці, які перебували в Ухані під час поширення цієї страшної епідемії. Медичний огляд показав, що захворювання у них немає, просто про всяк випадок треба пройти двохтижневий карантин», - наголосив Ляшко у соцмережі.
Він також нагадав, що в Україні епідемія грипу й за останній тиждень захворіли понад 250 тисяч людей, а з початку епідемсезону померло 38 людей.
«Чомусь усі про це мовчать, натомість є суспільна паніка навколо коронавірусу. Прочитайте про засоби профілактики грипу, бережіть себе і свої родини і не ведіться на масовий психоз!» - підсумував він.
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