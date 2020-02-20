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За словами міністра, українські села мають потенціал, щоб розбагатіти.
Новину передає «Преса України».
Міністр економрозвитку Тимофій Милованов зазначив у соцмережі, що до кінця нинішнього уряду українські села розбагатіють. Так, він представив стратегію розвитку села, у якій зазначено, що впродовж 5 років у селах з'явиться 200 тисяч нових робочих місць. Разом з цим він прогнозує ріст зарплат.
«Українські села повинні бути багатими! Ще одна мета, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%», - уточнив він.
Так, у плані відмічене залучення прямих інвестицій, створення спецфонду, збільшення програм держпідтримки.
«Ми прагнемо легалізувати і зменшити бюрократію по тим видам трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, за фактом, поза правовим полем», - завершив він.
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
14:05: Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей
13:01: Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
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