Милованов представив стратегію розвитку українського села

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 14:37

За словами міністра, українські села мають потенціал, щоб розбагатіти.

Новину передає «Преса України».

Міністр економрозвитку Тимофій Милованов зазначив у соцмережі, що до кінця нинішнього уряду українські села розбагатіють. Так, він представив стратегію розвитку села, у якій зазначено, що впродовж 5 років у селах з'явиться 200 тисяч нових робочих місць. Разом з цим він прогнозує ріст зарплат.

«Українські села повинні бути багатими! Ще одна мета, яку уряд разом з парламентом готові втілювати. Ми плануємо вирівняти рівень заробітної плати за середнім рівнем по країні - з 85% до 100%», - уточнив він.

Так, у плані відмічене залучення прямих інвестицій, створення спецфонду, збільшення програм держпідтримки.

«Ми прагнемо легалізувати і зменшити бюрократію по тим видам трудових відносин (наприклад, сезонні роботи), які зараз, за фактом, поза правовим полем», - завершив він.