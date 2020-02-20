Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 14:05

Олександр Дубінський зауважив, що ніхто з МОЗ не прибув у Бориспіль, куди прилетів літак з евакуйованими з Уханя людьми. Про своє обурення з цього приводу він написав у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що в аеропорту Борисполя, де дозаправлявся літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, був присутній міністр МВС Арсен Аваков.

Однак не було міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької та голови комітету Ради з охорони здоров'я Михайла Радуцького.

«Абсолютна безвідповідальність. І тепер абсолютний провал будь-яких подальших ініціатив з охорони здоров'я Кабміну, яким явно наплювати на людей», - додав він.