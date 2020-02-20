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Олександр Дубінський зауважив, що ніхто з МОЗ не прибув у Бориспіль, куди прилетів літак з евакуйованими з Уханя людьми. Про своє обурення з цього приводу він написав у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив, що в аеропорту Борисполя, де дозаправлявся літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, був присутній міністр МВС Арсен Аваков.
Однак не було міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької та голови комітету Ради з охорони здоров'я Михайла Радуцького.
«Абсолютна безвідповідальність. І тепер абсолютний провал будь-яких подальших ініціатив з охорони здоров'я Кабміну, яким явно наплювати на людей», - додав він.
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
14:05: Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей
13:01: Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
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