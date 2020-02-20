Хлої Кардашян розкритикували за шкіряний наряд

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 13:40

Знаменитість Хлої Кардашян була помічена у трендовому одязі. Як відомо, зірки не скупляться на шкіряні куртки та штани.

Новину передає «Преса України».

Зірка телешоу «Сімейство Кардяшян» Хлої Кардашян була помічена у світлому костюмі, повністю виконаному зі шкіри. Як відомо, шкіра наразі в тренді. Раніше у подібних нарядах були помічені Кім Кардашян, Розі Хеменгтон-Вайтлі та інші.

Відомо, що Хлої Кардяшян обрала такий наряд для походу у ресторан «Карусель», що у Вірменії.

«Зірки знову збожеволіли. Вони зовсім не переживають за долю тварин», - обурились у Мережі.

«Так, шкіра в моді. Але скільки ще тварин треба вбити заради моди?» - також поцікавились у Мережі.