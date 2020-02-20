Хлої Кардашян розкритикували за шкіряний наряд

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Знаменитість Хлої Кардашян була помічена у трендовому одязі. Як відомо, зірки не скупляться на шкіряні куртки та штани.
Новину передає «Преса України».
Зірка телешоу «Сімейство Кардяшян» Хлої Кардашян була помічена у світлому костюмі, повністю виконаному зі шкіри. Як відомо, шкіра наразі в тренді. Раніше у подібних нарядах були помічені Кім Кардашян, Розі Хеменгтон-Вайтлі та інші.
Відомо, що Хлої Кардяшян обрала такий наряд для походу у ресторан «Карусель», що у Вірменії.
«Зірки знову збожеволіли. Вони зовсім не переживають за долю тварин», - обурились у Мережі.
«Так, шкіра в моді. Але скільки ще тварин треба вбити заради моди?» - також поцікавились у Мережі.
14:37: Милованов представив стратегію розвитку українського села
14:05: Скалецька вирішила не їхати у Бориспіль на тлі евакуації людей
13:01: Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
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