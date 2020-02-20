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Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 13:01
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Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати

За його словами, він більше не заробляє понад мільйон гривень на місяць.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про розмір своєї зарплати. За його словами, він отримує  836 000 гривен на місяць. Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу "Україна 24".

«Моя зарплата прив'язана до зарплати листоноші. Це 200 раз мінімальна зарплата. Це 836 000 гривен в місяць», - розповів він.

Смілянський також нагадав, що його висока зарплата встановлена постановою Кабінету Міністрів.

 

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