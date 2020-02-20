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За його словами, він більше не заробляє понад мільйон гривень на місяць.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про розмір своєї зарплати. За його словами, він отримує 836 000 гривен на місяць. Відповідна заява прозвучала в ефірі каналу "Україна 24".
«Моя зарплата прив'язана до зарплати листоноші. Це 200 раз мінімальна зарплата. Це 836 000 гривен в місяць», - розповів він.
Смілянський також нагадав, що його висока зарплата встановлена постановою Кабінету Міністрів.
13:01: Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
09:47: Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі
09:14: У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
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