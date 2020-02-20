Українці задекларували майже 4 млрд гривень доходів

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У державній податковій службі розповіли, як проходить деклараційна компанія в Україні.
Новину передає «Преса України».
В Україні триває деклараційна компанія. Як відомо, вона стартувала 1 січня та триватиме до 1 травня. Стало відомо, що декларації подали майже 20 тис. громадян. У прес-центрі Державної податкової служби зазначили, що максимальна задекларована сума була задекларована жителем Києва - майже 500 млн грн.
З цієї суми 200 млн грн отримані від успадкування майна та 259,1 млн грн склали інші доходи.
«У січні цього року громадяни задекларували 3,9 млрд гривень. Це на 0,3 млрд грн, або на 9% більше, ніж за січень 2019 року», - наголосили у прес-службі.
Також відомо, що найактивнішими є декларанти в Києві, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.
13:01: Гендиректор «Укрпошти» відзвітував про розмір зарплати
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
09:47: Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі
09:14: У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
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