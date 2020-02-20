Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю 11:40
З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук 11:13
Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі 09:47
У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців 09:14
Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів 08:40
Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя 08:11
Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині 07:36
Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст 14:59
Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти 11:38
Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги 11:08
Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських 10:19
У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі 09:45
Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan 08:05
9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю 07:36
Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело 14:47
Зеленський прокоментував реакцію українців, які протестують проти евакуації громадян країни та іноземців в Полтавську область.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський прокоментував акції протестів, які влаштовують українці, які не бажають аби евакуйованих з Ухані приймали в Полтавській області. На своїй сторінці у соцмережі лідер країни навів приклади поведінки громадян інших країн.
«Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома», - написав він.
За словами Зеленського, спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – це поганий приклад, який демонструють українці.
«Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти», - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 73 українців та іноземців з Ухані відправлять на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.
11:40: Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю
11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
09:47: Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі
09:14: У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
08:11: Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя
07:36: Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.