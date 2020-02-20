Зеленський відреагував на небажання українців приймати евакуйованих з Китаю

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 11:40

Зеленський прокоментував реакцію українців, які протестують проти евакуації громадян країни та іноземців в Полтавську область.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський прокоментував акції протестів, які влаштовують українці, які не бажають аби евакуйованих з Ухані приймали в Полтавській області. На своїй сторінці у соцмережі лідер країни навів приклади поведінки громадян інших країн.

«Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома», - написав він.

За словами Зеленського, спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – це поганий приклад, який демонструють українці.

«Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 73 українців та іноземців з Ухані відправлять на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.