З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 11:13

Прем’єр-міністр України Олексій Гончаренко представив офіційну інформацію про те, що буде з евакуйованими з Китаю українцями та іншими іноземцями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, прем’єр-міністр України Олексій Гончаренко заявив, що в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з евакуйованими з Уханя 73 українцями та іноземцями.

«Евакуація відбулася успішно. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають», - запевнив він.

За словами Гончарука, у «Борисполі» літак дозаправиться й попрямує до Харкова.

«Там буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці», - зазначив прем’єр у соцмережі.

За його словами, всі паперові процедури будуть виконані біля трапу літака. Після цього 45 українців та 27 іноземців, екіпаж та супроводжуючі на спецтраспорті ДСНС України попрямують у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.