З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончаренко представив офіційну інформацію про те, що буде з евакуйованими з Китаю українцями та іншими іноземцями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, прем’єр-міністр України Олексій Гончаренко заявив, що в аеропорту «Бориспіль» приземлився літак з евакуйованими з Уханя 73 українцями та іноземцями.
«Евакуація відбулася успішно. Усі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають», - запевнив він.
За словами Гончарука, у «Борисполі» літак дозаправиться й попрямує до Харкова.
«Там буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці», - зазначив прем’єр у соцмережі.
За його словами, всі паперові процедури будуть виконані біля трапу літака. Після цього 45 українців та 27 іноземців, екіпаж та супроводжуючі на спецтраспорті ДСНС України попрямують у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.
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