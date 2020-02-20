У січні на дорогах України загинула 271 людина

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Поліція навела статистичні дані щодо жертв та потерпілих в результаті ДТП за січень 2020 року. Так, смертоносних аварій побільшало майже на половину, порівняно з січнем 2019 року.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, скільки людей загинуло в Україні в результаті ДТП. Так, поліція представила дані за перший місяць року, січень. Так, на жаль, в результаті аварій загинула 271 людина. Це на 45% більше, ніж за січень 2019 року.
За даними департаменту патрульної поліції, найбільше смертельних ДТП відбулось в Київській області - 23 загиблих. Далі розмістилась Дніпропетровська область з 21 загиблим у січні. Третє місце розділили області, які прийняли у себе найбільше євроблях – Львівська та Рівненська. Тут у січні по 20 загиблих в результаті ДТП. У Кіровоградській області найменше жертв. Тут загинула одна людина.
Крім того, у січні 2020 року сталось 11 836 аварій, окрім жертв ДТП були й потерпілі. Таких 2391 особа.
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11:13: З Борисполя евакуйовані українці та іноземці направляться в Харків – Гончарук
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08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
08:11: Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя
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