У січні на дорогах України загинула 271 людина

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 10:28

Поліція навела статистичні дані щодо жертв та потерпілих в результаті ДТП за січень 2020 року. Так, смертоносних аварій побільшало майже на половину, порівняно з січнем 2019 року.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, скільки людей загинуло в Україні в результаті ДТП. Так, поліція представила дані за перший місяць року, січень. Так, на жаль, в результаті аварій загинула 271 людина. Це на 45% більше, ніж за січень 2019 року.

За даними департаменту патрульної поліції, найбільше смертельних ДТП відбулось в Київській області - 23 загиблих. Далі розмістилась Дніпропетровська область з 21 загиблим у січні. Третє місце розділили області, які прийняли у себе найбільше євроблях – Львівська та Рівненська. Тут у січні по 20 загиблих в результаті ДТП. У Кіровоградській області найменше жертв. Тут загинула одна людина.

Крім того, у січні 2020 року сталось 11 836 аварій, окрім жертв ДТП були й потерпілі. Таких 2391 особа.