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Представники Операції об’єднаних сил записали відео на місці проведення останніх активних бойових дій поблизу Попасної.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, у прес-службі Операції об’єднаних сил показали наслідки активних дій бойовиків Путіна на Донбасі. Мова йде про бої, які мали місце 18 лютого поблизу Попасної.
Так, військові показали осколки снарядів. Українські захисники також наголосили, що обстріли проводилися забороненим мінськими домовленостями озброєнням.
Нагадаємо, раніше журналіст з Горлівки Микита Синіцин заявив, що жертв збоку українських захисників може бути більше, а саме 4, а не один, як розповіли в прес-службі ООС.
09:47: Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі
09:14: У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
08:11: Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя
07:36: Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині
14:59: Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст
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