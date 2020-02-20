Українські захисники показали наслідки посилених боїв на Донбасі

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 09:47

Представники Операції об’єднаних сил записали відео на місці проведення останніх активних бойових дій поблизу Попасної.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, у прес-службі Операції об’єднаних сил показали наслідки активних дій бойовиків Путіна на Донбасі. Мова йде про бої, які мали місце 18 лютого поблизу Попасної.

Так, військові показали осколки снарядів. Українські захисники також наголосили, що обстріли проводилися забороненим мінськими домовленостями озброєнням.

Нагадаємо, раніше журналіст з Горлівки Микита Синіцин заявив, що жертв збоку українських захисників може бути більше, а саме 4, а не один, як розповіли в прес-службі ООС.