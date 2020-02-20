У 2019 році у Польщі народилось майже 3 тисячі українців

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Стало відомо, що українки почали більше народжувати у Польщі. Також збільшилась смертність українців у цій країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що у 2019 році у Гданську оформили 2992 довідки про реєстрацію новонароджених українками. Варто зазначити, що це майже на 35% більше, ніж у 2018 році.
Відповідну інформацію надали керівник консульського відділу Посольства України в Польщі Світлана Криса.
«У 2019 році на території Польщі в дипломатичній та консульських установах України оформлено 2992 довідки про реєстрацію особи громадянином України за народженням. Спостерігається ріст народжуваності українців в Польщі у порівнянні з попереднім роком: у 2018 році було зареєстровано 1961 таку довідку», - уточнила вона.
Також зросла смертність громадян України у Польщі. У 2019 році було оформлено 619 довідок на репатріацію померлих громадян України додому. У 2018 році таких було 529.
Варто зазначити також, що за різними оцінками у Польщі знаходиться до 1,5 мільйона трудових мігрантів з України.
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