Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 08:40

19-річний Валентин Лавренюк заплатив за права символічну суму. Подію прокоментував сам Стівен Кінг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що легендарний Стівен Кінг дав добро на те, щоб продати українському студенту з Вінниці Валентину Лавренюку права на екранізацію своєї розповіді «Велотренажер». 19-річний українець заплатив за них символічну суму – один долар.

За даними видання Yabl, угода відбулась в рамках програми Dollar Baby, яка передбачає, що письменник ділиться правами на свої твори зі студентами-кінематографістами.

«Мені подобається, що у мене є можливість протягнути руку допомоги новачкам - так само, як колись протягнули мені», - прокоментував подію Кінг.

Очікується, що студент зніме короткометражку до кінця 2020 року. Він матиме право на трансляцію фільму на телеканалі та публікацію у Мережі. На широких екранах стрічка може з’явитися виключно після згоди Стівена Кінга.