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Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 08:11
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Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя

Літак з евакуйованими українцями та іноземцями готується тепер сісти у Борисполі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що літак з 73 українцями та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, сів в аеропорту Алмати, Казахстан. Тепер він прямує до Борисполя. Судно має сісти в Україні близько о 8 годині ранку.

Відповідна інформація доступна на порталі flightradar24.com, який  відстежує аерорух на всій планеті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що евакуйованих готова прийняти маленька лікарня на Київщині. У місті Миронівці. До слова, 3 українцям та 1 іноземці не дозволили виїхати з Ухані. Вони перебувають під наглядом китайських лікарів.  

 

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