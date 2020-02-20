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Літак з евакуйованими українцями та іноземцями готується тепер сісти у Борисполі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 лютого, стало відомо, що літак з 73 українцями та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, сів в аеропорту Алмати, Казахстан. Тепер він прямує до Борисполя. Судно має сісти в Україні близько о 8 годині ранку.
Відповідна інформація доступна на порталі flightradar24.com, який відстежує аерорух на всій планеті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що евакуйованих готова прийняти маленька лікарня на Київщині. У місті Миронівці. До слова, 3 українцям та 1 іноземці не дозволили виїхати з Ухані. Вони перебувають під наглядом китайських лікарів.
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
08:11: Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя
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14:59: Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст
11:38: Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти
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