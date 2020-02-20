Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині

Аня Мартинюк 20 лютого 2020, 07:36

Стало відомо, що потенційних носіїв коронавірусу прийме лікарня в Миронівці.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Українські новини», Київська облдержадміністрація заявила МОЗ про готовність розмістити українців та іноземців, які летять з Ухані, в лікарні в Миронівці, що на Київщині.

Як зазначається, лікарня розрахована на 75 місць. Так, для розміщення у лікарні потенційних носіїв коронавірусу доведеться виписати 74 людини, які проходять у Миронівці лікування.

Нагадаємо, з Уханя евакуйовує українців та іноземців літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp.