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Стало відомо, що потенційних носіїв коронавірусу прийме лікарня в Миронівці.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Українські новини», Київська облдержадміністрація заявила МОЗ про готовність розмістити українців та іноземців, які летять з Ухані, в лікарні в Миронівці, що на Київщині.
Як зазначається, лікарня розрахована на 75 місць. Так, для розміщення у лікарні потенційних носіїв коронавірусу доведеться виписати 74 людини, які проходять у Миронівці лікування.
Нагадаємо, з Уханя евакуйовує українців та іноземців літак Boeing 737-700 NG авіакомпанії SkyUp.
08:40: Український студент придбав у Стівена Кінга права на екранізацію одного з його творів
08:11: Літак з потенційними носіями коронавірусу сів в Алмати та продовжив шлях до Борисполя
07:36: Українців та іноземців з Уханя повезуть в лікарню на Київщині
14:59: Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст
11:38: Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти
11:08: Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги
10:19: Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських
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