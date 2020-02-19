Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст 14:59
Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти 11:38
Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги 11:08
Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських 10:19
У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі 09:45
Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan 08:05
9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю 07:36
Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело 14:47
В Україні буде сухо з сонячними проясненнями - синоптик 13:28
Загострення на Донбасі є відповіддю Кремля на оптимізм Єрмака – політолог 12:23
Шерон Осборн вперше за 18 років припинила боротися з сивиною 11:16
Микита Синіцин представив дані про ситуацію на Донбасі з альтернативних джерел. За його словами, в ході бою українських захисників та сил РФ могли загинути 4 українських бійців.
Новину передає «Преса України».
Журналіст з Горлівки Микита Синіцин повідомив у соцмережі про три версії боїв в районі Золотого. Перша версія ООС – незаконні озброєні формування пішли в атаку, однак ЗСУ зберегли позиції й втратили одного захисника та 5 отримали поранення.
Друга версія від «ЛНР» - Диверсійно-розвідувальна група ЗСУ з 10 осіб проникнула на заміновану територію, в результаті 2 людей загинули та 3 отримали поранення.
«За наявною у мене інформацією з альтернативних джерел в ході ранкової атаки сили НЗФ захопили 2 опорних пункти, один з яких контратакою ЗСУ був відбитий, а другий залишився під контролем сил «ЛНР». Бій носив запеклий характер, тіла загиблих перемішалися - мала місце рукопашна сутичка», - додав Синіцин.
За його даними, кількість загиблих збоку українських захисників може зрости до 4 осіб, оскільки на відбитому опорному пункті знайдені тіла 1 бійця ЗСУ і 5 – НЗФ. На опорному пункті путінських найманців також можуть бути загиблі військовослужбовці ЗСУ.
14:59: Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст
11:38: Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти
11:08: Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги
10:19: Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських
09:45: У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.