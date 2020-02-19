Під час бою в Золотому була рукопашна сутичка – журналіст

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 14:59

Микита Синіцин представив дані про ситуацію на Донбасі з альтернативних джерел. За його словами, в ході бою українських захисників та сил РФ могли загинути 4 українських бійців.

Новину передає «Преса України».

Журналіст з Горлівки Микита Синіцин повідомив у соцмережі про три версії боїв в районі Золотого. Перша версія ООС – незаконні озброєні формування пішли в атаку, однак ЗСУ зберегли позиції й втратили одного захисника та 5 отримали поранення.

Друга версія від «ЛНР» - Диверсійно-розвідувальна група ЗСУ з 10 осіб проникнула на заміновану територію, в результаті 2 людей загинули та 3 отримали поранення.

«За наявною у мене інформацією з альтернативних джерел в ході ранкової атаки сили НЗФ захопили 2 опорних пункти, один з яких контратакою ЗСУ був відбитий, а другий залишився під контролем сил «ЛНР». Бій носив запеклий характер, тіла загиблих перемішалися - мала місце рукопашна сутичка», - додав Синіцин.

За його даними, кількість загиблих збоку українських захисників може зрости до 4 осіб, оскільки на відбитому опорному пункті знайдені тіла 1 бійця ЗСУ і 5 – НЗФ. На опорному пункті путінських найманців також можуть бути загиблі військовослужбовці ЗСУ.