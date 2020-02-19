Весною українці відпочиватимуть 31 день

Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти 11:38
Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги 11:08
Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських 10:19
У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі 09:45
Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan 08:05
9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю 07:36
Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело 14:47
В Україні буде сухо з сонячними проясненнями - синоптик 13:28
Загострення на Донбасі є відповіддю Кремля на оптимізм Єрмака – політолог 12:23
Шерон Осборн вперше за 18 років припинила боротися з сивиною 11:16
Цієї весни українці можуть розраховувати на додаткові вихідні дні. Стало відомо, які свята перенесуть на робочі дні.
Новину передає «Преса України».
Весна 2020 року буде багатою на вихідні дні, окрім 27 субот та неділь українці можуть розраховувати на додаткові чотири вихідні дні. Один у березні та квітні та два у травні.
Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день 8 березня припадає на неділю. Тому понеділок, 9 березня, буде вихідним днем.
Великдень припадає на неділю, 19 квітня. В результаті понеділок, 20 квітня, теж буде вихідним днем. 1 травня, у п’ятницю, відзначають День праці. В результаті українці знову отримають під ряд три вихідні дні. Останнє свято, День перемоги, яке відзначають 9 травня, припадає на суботу. Тому 11 травня, понеділок, буде вихідним днем.
11:38: Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти
11:08: Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги
10:19: Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських
09:45: У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі
08:05: Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.