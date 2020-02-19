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Весною українці відпочиватимуть 31 день

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 14:28
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Весною українці відпочиватимуть 31 день

Цієї весни українці можуть розраховувати на додаткові вихідні дні. Стало відомо, які свята перенесуть на робочі дні.

Новину передає «Преса України».

Весна 2020 року буде багатою на вихідні дні, окрім 27 субот та неділь українці можуть розраховувати на додаткові чотири вихідні дні. Один у березні та квітні та два у травні.

Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день 8 березня припадає на неділю. Тому понеділок, 9 березня, буде вихідним днем. 

Великдень припадає на неділю, 19 квітня. В результаті понеділок, 20 квітня, теж буде вихідним днем. 1 травня, у п’ятницю, відзначають День праці. В результаті українці знову отримають під ряд три вихідні дні. Останнє свято, День перемоги, яке відзначають 9 травня, припадає на суботу. Тому 11 травня, понеділок, буде вихідним днем.

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