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Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 11:38
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Завдяки Путіну понад 125 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти

Сергій Кислиця заявив, що кількість українців, які отримали російський паспорт за спрощеною процедурою, перевищує 125 тисяч осіб. За його словами, паспортизація перейшла на «промисловий» рівень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що жителі ОРДЛО завдяки спрощеній процедурі отримання російського паспорта, яку ініціював президент РФ Володимир Путін, понад 125 тисяч людей отримали відповідний документ. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Відповідні статистичні дані були озвучені на засіданні Радбезу ООН.

«Росія також продовжує незаконну паспортизацію Донбасу і зараз це вже вийшло на “промисловий” рівень – більше 125 000 осіб отримали там російські паспорти», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше жителі зон окупації Донбасу зізнались, що попри спрощену процедуру отримання російського паспорта вони змушені платити чималі збори. Також вони зауважили, що документ не дає їм права на отримання російської пенсії.

 

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