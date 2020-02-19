Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 11:08

Максим Бужанський оприлюднив проект закону від Олексія Гончарука. Так, прем’єр вирішив підкоректувати статтю Кодексу цивільного захисту щодо витрат на ритуальні послуги.

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський звернув увагу на діяльність прем’єра Олексія Гончарука. На своїй сторінці у соцмережі нардеп зазначив, що 14 лютого, у День закоханих, голова уряду підготував документ, у якому за його ініціативи до статті 121 Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка вносяться зміни.

Так, слова «виконання службових обов’язків» замінять на слова «проходження служби».

«У День Закоханих, кожному з нас хочеться зробити щось таке, щоб навколо прям зажмурилися від щастя. Не виняток і наш Прем'єр Міністр. Хто? Хто сказав, що він нічого не робить для країни??? ... Не розумію, до речі, чому він не пропіарив це за бюджетні гроші, це явно сто перший успіх уряду в топі. Сотні років пройдуть, всіх забудуть, Гончарука будуть пам'ятати завдяки цьому паперу. Від неї ВВП ще сильніше зростає, вже під 70% десь», - іронічно зазначив Бужанський.

В результаті інтернет-спільнота висміяла Гончарука.

«Геніально браво. Що ще сказати? Льоша спасибі тобі за турботу цього дня ми чекали з нетерпінням ...», - відзначили в коментарях.

«Зупиніть землю, я зійду .....», - пожартували у Мережі.