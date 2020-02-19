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Королева Єлизавета не дозволила принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл використовувати королівські титули для просування своїх особистих справ. Так, парі доведеться перейменувати сайт та сторінку в Інстаграм.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що Королева Єлизавета не дала добро на те, що б принц Гаррі та його дружина меган Макркл використовували вигідний для них титул графа та графині Сассекських. Так, вони просто не можуть подавати себе як члени королівської сім'ї після прийняття рішення відступити від королівських обов'язків.
За даними британських ЗМІ, герцог і герцогиня Сассекські витратили десятки тисяч фунтів на новий веб-сайт Sussex Royal. Відомо, що пара прагнула зареєструвати Sussex Royal як світову торгову марку для різних предметів та видів діяльності, включаючи одяг, канцтовари, книги та соціальні послуги.
Також Меган та Гаррі хотіли створити нову благодійну організацію - Сассекс Роял, Фонд герцога та герцогині Сассекської. Тепер їм доведеться ребрендувати сайт та шалено популярну сторінку в Інстаграм.
11:08: Гончарука висміяли за недолугі поправки до статті про ритуальні послуги
10:19: Королева Єлизавета заборонила Гаррі та Меган використовувати титул графа та графині Сассекських
09:45: У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі
08:05: Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan
07:36: 9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю
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