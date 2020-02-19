У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 09:45

У партії Петра Порошенка використали останні бойові дії на Донбасі для критики Володимира Зеленського та його позиції.

Новину передає «Преса України».

Співголова фракції ПЄС (Партія Європейська солідарність) Артур Герасимов виступив на брифінгу у ВРУ. Він згадав про посилення боїв на Донбасі та уже традиційно розкритикував владу.

«Цей бій показав повний провал капітуляційної тактики пана Зеленського щодо умиротворення агресора», - додав він.

Герасимов додав, що фракція Порошенка зажадала терміново звернутися до Ради безпеки ООН.

«Також звертаємося до нинішньої влади з вимогою звернутися до наших міжнародних партнерів - Німеччини, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, і а значно посилити їх. Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі. Ми всі чули, що пан Зеленський побачив мир в очах Путіна. Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна - війна. І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій», - підсумував він.