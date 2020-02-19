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Путін звільнив свого помічника Суркова

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 09:18
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Путін звільнив свого помічника Суркова

Як відомо, Владислав Сурков займався питанням про врегулюванням україно-російських відносин.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що президент РФ Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади помічника президента. Про це повідомили у прес-службі Кремля. Як зазначається, документ про звільнення Суркова вступає в силу з дня підписання.

Як відомо, Владислав Сурков займався українським питанням. Мова йде про врегулюванням україно-російських відносин і ситуації на Донбасі.  

За даними російських ЗМІ, причина, через яку Путін звільнив Суркова – «велика завантаженість і скарги на одноманітність».

 

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