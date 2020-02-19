Путін звільнив свого помічника Суркова

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Як відомо, Владислав Сурков займався питанням про врегулюванням україно-російських відносин.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що президент РФ Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади помічника президента. Про це повідомили у прес-службі Кремля. Як зазначається, документ про звільнення Суркова вступає в силу з дня підписання.
Як відомо, Владислав Сурков займався українським питанням. Мова йде про врегулюванням україно-російських відносин і ситуації на Донбасі.
За даними російських ЗМІ, причина, через яку Путін звільнив Суркова – «велика завантаженість і скарги на одноманітність».
09:45: У ПЄС покритикували Зеленського за загострення ситуації на Донбасі
08:05: Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan
07:36: 9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю
14:47: Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело
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