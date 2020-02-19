Повісився професор Дрогобицького педуніверситету

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На Львівщині знайшли повішеним 66-річного професора інституту. З'явилися перші деталі події.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у понеділок, 17 лютого, в Дрогобичі Львівської області знайшли повішеним професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Мова йде про 66-річного Богдана Вінницького.
Його знайшли співробітники університету у власному кабінеті. Відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям та скаржився на сильні болі в голові.
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08:05: Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan
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14:47: Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело
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