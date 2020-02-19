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Повісився професор Дрогобицького педуніверситету

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 08:37
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Повісився професор Дрогобицького педуніверситету

На Львівщині знайшли повішеним 66-річного професора інституту. З'явилися перші деталі події. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у понеділок, 17 лютого, в Дрогобичі Львівської області знайшли повішеним професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мова йде про 66-річного Богдана Вінницького.

Його знайшли співробітники університету у власному кабінеті. Відомо, що чоловік мав проблеми зі здоров'ям та скаржився на сильні болі в голові.

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