Ілон Маск відреагував на покупку Біллом Гейтсом Porsche Taycan

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 08:05

Ілон Маск засмутився, що впливовий багатій Білл Гейтс не купив його теслу.

Новину передає «Преса України».

Ілон Маск прокоментував у соцмережі покупку засновником Microsoft Біллом Гейтсом нового електрокара. Як відомо, багатій став власником Porsche Taycan. Так, засновник Tesla Ілон Маск засмутився, що вибір впав не на його електромобіль.

Як відомо, про те, що Білл Гейтс придбав Porsche Taycan, стало відомо з останнього його інтерв'ю. Відповідаючи на запитання щодо зміни клімату, Гейтс привів в приклад компанію Tesla, яка використовує альтернативні джерела енергії. Згодом Гейтс зазначив, що сам придбав електрокар, однак Porsche Taycan Turbo.

«Я тільки що отримав Porsche Taycan - це преміальна модель, але це дуже, дуже крутий електромобіль», - наголосив Гейтс, визнавши, що його пробіг без підзарядки обмежений, а сам процес зарядки займає багато часу.

Після цього прихильники Маска поцікавились, чому Гейтс не придбав теслу, на що він відповів: «Мої розмови з Гейтсом були невтішними (якщо чесно)».