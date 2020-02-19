9 країн звернулись до України за допомогою в евакуації своїх громадян з Китаю

Аня Мартинюк 19 лютого 2020, 07:36

Україна евакуює з китайського міста Ухань не лише своїх громадян. Зоряна Скалецька уточнила, який в української сторони план дій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 лютого, стало відомо, що 9 країн звернулись до України за допомогою. Мова йде про евакуацію громадян з китайського міста Ухань в провінції Хубей, де стався спалах коронавірусу.

Про це розповів держсекретар МЗС України Андрій Заєць.

«Серед іноземців, уряди яких звернулися до України про надання допомоги в евакуації - це громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домініканської республіки, Еквадору та Іспанії», - уточнив він.

Тим часом міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила, що Україна евакуює 49 своїх громадян та до 25 іноземців. Однак куди саме, невідомо.

«Вони всі повинні пройти однакові правила по ізоляції і тільки після закінчення цього періоду будуть відправлені до себе додому», - наголосила вона.