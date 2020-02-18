Іспанський вело-екстремал виконав складний трюк

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Сергі Ллонгюрас показав, як за допомогою свого велосипеда він може перестрибувати через широкі канали.
Новину передає «Преса України».
23-річний іспанський екстремал Сергі Ллонгюрас показав, як може балансувати на своєму гірському велосипеді, перестрибуючи через канали.
Відомо, що відео було зняте у Барселоні. Ролик Сергі Ллонгюрас оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.
«Я знаю, що ви хочете побачити, як я падаю у воду, але доведеться почекати наступного разу», - пожартував він.
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