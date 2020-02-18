Іспанський вело-екстремал виконав складний трюк

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 15:07

Сергі Ллонгюрас показав, як за допомогою свого велосипеда він може перестрибувати через широкі канали.

Новину передає «Преса України».

23-річний іспанський екстремал Сергі Ллонгюрас показав, як може балансувати на своєму гірському велосипеді, перестрибуючи через канали.

Відомо, що відео було зняте у Барселоні. Ролик Сергі Ллонгюрас оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі.

«Я знаю, що ви хочете побачити, як я падаю у воду, але доведеться почекати наступного разу», - пожартував він.