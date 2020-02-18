Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело

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Стало відомо, що Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою генпрокурора країни. В результаті останній заявив про свою скору відставку.
Новину передає «Преса України».
За даними телеграм-каналу «Політика країни», після останнього діалогу з президентом Володимиром Зеленським генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив своєму близькому колу, що він та його заступники скоро підуть у відставку.
Рябошапка пояснив, що український лідер дуже невдоволений роботою Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський задав генпрокурору Руслану Рябошапці незручні запитання.
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