Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 14:47

Стало відомо, що Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою генпрокурора країни. В результаті останній заявив про свою скору відставку.

Новину передає «Преса України».

За даними телеграм-каналу «Політика країни», після останнього діалогу з президентом Володимиром Зеленським генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив своєму близькому колу, що він та його заступники скоро підуть у відставку.

Рябошапка пояснив, що український лідер дуже невдоволений роботою Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський задав генпрокурору Руслану Рябошапці незручні запитання.