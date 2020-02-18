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Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 14:47
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Рябошапка разом із заступниками зібрався у відставку – джерело

Стало відомо, що Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою генпрокурора країни. В результаті останній заявив про свою скору відставку. 

Новину передає «Преса України».

За даними телеграм-каналу «Політика країни», після останнього діалогу з президентом Володимиром Зеленським генпрокурор України Руслан Рябошапка заявив своєму близькому колу, що він та його заступники скоро підуть у відставку.

Рябошапка пояснив, що український лідер дуже невдоволений роботою Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, раніше депутат «Слуги народу» Максим Бужанський задав генпрокурору Руслану Рябошапці незручні запитання.

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