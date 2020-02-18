Зеленський відреагував на нові провокації на Донбасі

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 14:18

Володимир Зеленський запевнив, що українська армія сильна. Він також націлився продовжувати шлях до перемоги.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський відреагував на загострення ситуації на Донбасі. За його словами, провокації на сході країни не змінять курсу на припинення війни. Відповідна заява прозвучала на брифінгу за результатами засідання РНБО.

«Хочу вам сказати, що у нас потужна армія. Провокації бувають, армія, відповідно, сильно відповіла…Ситуація постійно контролюється нашою армією, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки із сильною армією можна сідати за стіл переговорів, курс до того, що ми йдемо, впевнено наближаємось до припинення війни, до миру», - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в ООС повідомили, що російські бойовики проявили збройну активність поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.