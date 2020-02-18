«Укртелеком» підніме тарифи

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В «Укртелекомі» попередили українців про зміни у тарифах. Вони вступлять в силу з 1 березня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що «Укртелеком» вирішив підняти тарифи на стаціонарний зв'язок. А саме з 1 березня 2020 року на 10-24% залежно від тарифу.
На офіційному сайті «Укртелекому» можна знайти оновлені тарифи. Так, «Домашній безлімітний» коштуватиме 123 грн на місяць. Раніше ціна становила 99 грн. «Домашній базовий» - 117 грн на місяць проти колишніх 94 грн. Тарифи «Простий» і «Простий мінімальний» обійдуться в 71,65 грн та 73,81 грн на місяць відповідно.
За проводове радіомовлення українці платитимуть 45 грн.
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