В Україні буде сухо з сонячними проясненнями - синоптик

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Наталія Діденко попередила про незначні погодні зміни в Україні.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що середина тижня, 19 лютого, відзначиться сухою повітряною масою із сонячними проясненнями. Про це вона сповістила у соцмережі.
«Хіба що в районі Приазов`я є ймовірність незначних дощів, а в Карпатах політає парочка сніжинок. Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним», - додала вона.
За прогнозом Діденко, стовпчики термометрів покажуть +3+9 градусів у більшості областей країни. На Півдні буде тепліше, до +10 градусів.
«У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів. Найближчі серйозніші опади у столиці пройдуть у неділю, 23-го лютого», - підсумувала вона.
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