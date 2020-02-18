В Україні буде сухо з сонячними проясненнями - синоптик

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 13:28

Наталія Діденко попередила про незначні погодні зміни в Україні.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, що середина тижня, 19 лютого, відзначиться сухою повітряною масою із сонячними проясненнями. Про це вона сповістила у соцмережі.

«Хіба що в районі Приазов`я є ймовірність незначних дощів, а в Карпатах політає парочка сніжинок. Вітер з південно-західного перейде на північно-західний, тому трохи й посвіжіє повітря, буде невеликим, максимум помірним», - додала вона.

За прогнозом Діденко, стовпчики термометрів покажуть +3+9 градусів у більшості областей країни. На Півдні буде тепліше, до +10 градусів.

«У Києві середа буде сухою та сонячною, вдень передбачається близько +5, +6 градусів. Найближчі серйозніші опади у столиці пройдуть у неділю, 23-го лютого», - підсумувала вона.