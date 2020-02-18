З’явилося нове фото унікального рожевого ската

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Фотограф Крістіан Лайн став одним із щасливчиків, якому вдалось побачити єдиного у світі рожевого ската.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з’явилися нові дивовижні фотографії єдиного у світі рожевого манта. Знімки зробив фотограф Крістіан Лайн, занурившись у Великий Бар’єрний риф поблизу острова Леді Елліот. За словами чоловіка, він мав на меті сфотографувати черепах та акул.
«Я ніколи навіть не чув про рожеву манту, і коли я вперше побачив це, я думав, що моя камера погано працює. Лише пізніше я побачив фотографію рожевої манти на дошці оголошень ресторану і подумав, що це жарт», - зазначив він.
Рожевий мант (Mobula alfredi) вперше був помічений у 2015 році. За попередніми даними, незвичного представника роду скатів бачили всього 10 разів.
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