З’явилося нове фото унікального рожевого ската

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 13:06

Фотограф Крістіан Лайн став одним із щасливчиків, якому вдалось побачити єдиного у світі рожевого ската.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з’явилися нові дивовижні фотографії єдиного у світі рожевого манта. Знімки зробив фотограф Крістіан Лайн, занурившись у Великий Бар’єрний риф поблизу острова Леді Елліот. За словами чоловіка, він мав на меті сфотографувати черепах та акул.

«Я ніколи навіть не чув про рожеву манту, і коли я вперше побачив це, я думав, що моя камера погано працює. Лише пізніше я побачив фотографію рожевої манти на дошці оголошень ресторану і подумав, що це жарт», - зазначив він.

Рожевий мант (Mobula alfredi) вперше був помічений у 2015 році. За попередніми даними, незвичного представника роду скатів бачили всього 10 разів.