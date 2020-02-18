Загострення на Донбасі є відповіддю Кремля на оптимізм Єрмака – політолог

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 12:23

Олександр Кочетков відреагував на активізацію російських бойовиків на Донбасі. Він пояснив, що таким чином Кремль дає Україні зрозуміти певні речі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, політолог Олександр Кочетков заявив, що оптимізм нового голови Офісу президента Андрія Єрмака отримав відповідь збоку Кремля. А саме - проросійські бойовики розв'язали бойове зіткнення в районі Золотого.

«Якраз там, де було відрапортовано про успішне розведенні військ», - наголосив Кочетков.

За його словами, такий хід подій можна пояснити тим, що Росія не хоче миру в Україні. Мета агресора - дотиснути Україну на капітуляцію під вивіскою миру.

«І надмірно оптимістична активність нового глави ОП в напрямку «корекції мінських домовленостей» отримала однозначну відповідь від Кремля. А Захід згоден на мирний процес за рахунок України. В якості компенсації нашому президенту, якщо він піде на капітуляцію, готові видати Нобелівську миру. Замість миру», - зазначив політолог.

Кочетков також навів приклад, коли Ясір Арафат, Менахем Бегін, Анвар Садат отримали Нобелівську премію за внесок в миротворчий процес на Близькому Схід. В результаті премії були отримані, а миру на Сході так і немає.