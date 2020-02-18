Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В ООС заявили про завершення активних боїв на Донбасі
  • У Борисполі вшанували пам'ять жертв збитого в Ірані літака
  • Іран передумав віддавати чорні скриньки зі збитого українського літака

Українським митникам піднімуть зарплату

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 11:53
Версія для друку
Українським митникам піднімуть зарплату

Максим Нефьодов заявив, що митники можуть розраховувати на підвищення зарплати. Однак частину працівників доведеться звільнити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що українським митникам запланували підняття зарплати. Про це повідомив керівник ДМС Максим Нефьодов. За його словами, середня зарплата рядового інспектора нижча за середню зарплату в Україні в цілому. 

«Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень «на руки». Зараз - близько 8 тисяч гривень», - зазначив він. 

Тим не менше, він додав, що також плануються звільнення. А саме півтисячі співробітників ДТС.

«Центральний апарат оновлений на 80%, керівники митних постів оновлені десь на 40%. Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників», - розповів він.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції