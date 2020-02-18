Українським митникам піднімуть зарплату

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 11:53

Максим Нефьодов заявив, що митники можуть розраховувати на підвищення зарплати. Однак частину працівників доведеться звільнити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо, що українським митникам запланували підняття зарплати. Про це повідомив керівник ДМС Максим Нефьодов. За його словами, середня зарплата рядового інспектора нижча за середню зарплату в Україні в цілому.

«Я хотів би, щоб середня зарплата рядового інспектора становила до кінця року десь близько 15-18 тисяч гривень «на руки». Зараз - близько 8 тисяч гривень», - зазначив він.

Тим не менше, він додав, що також плануються звільнення. А саме півтисячі співробітників ДТС.

«Центральний апарат оновлений на 80%, керівники митних постів оновлені десь на 40%. Цей процес триває. Ми в процесі звільнення 500 митників», - розповів він.