Шерон Осборн вперше за 18 років припинила боротися з сивиною

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 11:16

67-річна Шерон Осбор стала платиновою блондинкою. Стало відомо, з чим пов’язані її зміни.

Новину передає «Преса України».

За даними британських ЗМІ, дружина Оззі Осборна, Шерон Осборн, вирішила змінити імідж. Червоноволоса красуня стала білявкою. За попередніми даними, 67-річна знаменитість скористалась послугами колориста Джейн Фонда, яка у свої 82 роки дебютувала на церемонії нагородження Оскара з таким же кольором волосся.

Колорист Джек Мартін опублікував знімки Осборн на своїй сторінці в Instagram. На них видно 67-річну Шерон до та після її «повної трансформації».

«У Шерон 100% біле волосся, і вона забарвлювала волосся раз у тиждень у темно-яскраве руде протягом останніх 18 років», - додав він.

За його словами, Шерон хотіла вдатись до такої трансформації давно, однак кожен раз її спроб був катастрофою.

«Шерон дуже втомилася фарбувати волосся раз на тиждень. Вона зобов’язана це робити, бо вона телезірка. Я нічого не обіцяв їй, але я сказав, що постараюся з усіх сил. Від початку до кінця мені знадобилося всього 8 годин, щоб зробити з неї платинову блондинку. Тепер їй не треба фарбувати волосся раз на тиждень», - підсумував колорист.