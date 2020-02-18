В ООС заявили про завершення активних боїв на Донбасі

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 10:40

Українські захисники зуміли завершити бойові дії в 4 населених пунктах Донбасу. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили, що путінські бойовики атакували позиції підрозділів українських захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Уже традиційно ворог вів обстріли із забороненого Мінськими угодами озброєння.

«Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування», - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що українські військові дали ворогу гідну відповідь. В результаті бої завершились.

«Серед українських захисників, нажаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені», - зазначили в ООС.