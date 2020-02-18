На Харківщині троє дітей провалились під лід

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Трагедія на Харківщині. Тут троє дітей провалились під лід. Вижити вдалось одній дитині.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про інцидент у місті Лозова Харківської області. Тут під лід провалилися троє дітей. На жаль, не обійшлось без жертв, двоє дітей загинули.
«17 лютого о 19 год. 35 хв. В ДСНС надійшла інформація про те, що в м.Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули», - зазначили рятувальники.
Відомо, що одну дитину вдалось врятувати місцевим жителям. Потерпілу дитину з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували.
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