На Харківщині троє дітей провалились під лід

Аня Мартинюк 18 лютого 2020, 10:03

Трагедія на Харківщині. Тут троє дітей провалились під лід. Вижити вдалось одній дитині.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 лютого, стало відомо про інцидент у місті Лозова Харківської області. Тут під лід провалилися троє дітей. На жаль, не обійшлось без жертв, двоє дітей загинули.

«17 лютого о 19 год. 35 хв. В ДСНС надійшла інформація про те, що в м.Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули», - зазначили рятувальники.

Відомо, що одну дитину вдалось врятувати місцевим жителям. Потерпілу дитину з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували.